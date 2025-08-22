Путин заявил о серьезном технологическом прорыве в России

В России уже собраны действующие прототипы квантовых компьютеров, обладающих колоссальной вычислительной мощностью, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями атомной отрасли в Сарове. Эти высокотехнологичные системы открывают новые горизонты для науки и медицины.

Глава государства отметил, что разработка подобных устройств ведется благодаря усилиям госкорпорации «Росатом». Практическое применение этих технологий уже реализуется. Так, в Обнинске строится крупнейший в Европе завод по выпуску радиофармпрепаратов для диагностики и терапии тяжелых заболеваний, продолжил глава государства.

Разрабатывать новые лекарства, вакцины, материалы, быстро обрабатывать колоссальный объем данных позволяют квантовые компьютеры, <…> уже собраны прототипы таких систем с огромными вычислительными возможностями, — сказал Путин.

Также уникальные вычислительные мощности будут незаменимы для работы установок мегакласса «Мегасайенс», которые создаются, в частности, в саровском Национальном центре физики и математики. Это направление является стратегическим для технологического развития страны, подчеркнул президент.

Ранее Путин заявил, что благодаря отечественным специалистам-атомщикам страна обладает надежным ядерным щитом. Это стало фундаментом для суверенного и независимого развития государства.