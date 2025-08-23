Переговоры Путина и Трампа на Аляске
«С ума сойти»: Путина удивила должность девушки, задавшей ему вопрос

Путина удивило, что девушка работает вторым помощником капитана на ледоколе

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной отрасли в Сарове удивился званию молодой девушки, которая в Сарове задала ему вопрос о важности Северного морского пути. По ее внешности глава государства сначала решил, что она учится в школе. Однако участница встречи служит вторым помощником капитана на ледокольном флоте.

Второй помощник капитана? С ума сойти! Честно! Я думал, девушка в школе учится, а она второй помощник капитана!признался российский лидер.

Ранее сообщалось, что на торжественном концерте в честь 80-летия отечественной атомной отрасли была представлена первая в мире женщина — капитан атомного ледокола. Этот пост заняла Марина Старовойтова, получившая назначение на пост капитана атомного ледокола «Ямал» (проект 10521), входящего в состав ФГУП «Атомфлот» госкорпорации «Росатом». До этого назначения она занимала должность старпома на этом же судне.

Экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России адмирал Владимир Комоедов подчеркнул, что первое в истории назначение женщины капитаном атомного ледокола свидетельствует о переменах в сознании к лучшему. По его словам, раньше считалось, что женщина на корабле — к беде.

