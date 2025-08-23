«У нас нет недружественных стран»: главные заявления Путина в Сарове

В Сарове, где находится Российский федеральный ядерный центр, президент РФ Владимир Путин выступил перед сотрудниками атомных предприятий. Что он сказал об отношениях с США, о Курской области и развитии атомной отрасли?

Что Путин сказал о контактах с США и другими странами

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что полноценное восстановление отношений между Москвой и Вашингтоном в значительной степени зависит от позиции западных партнеров.

«Я очень рассчитываю на то, что первые шаги, которые были сделаны, они — только начало полномасштабного восстановления наших отношений. Не от нас это зависит, это зависит от наших прежде всего западных партнеров в широком смысле снова, потому что и Соединенные Штаты тоже связаны определенными обязательствами в рамках различных объединений, в том числе североатлантического блока», — сказал Путин.

Кроме того, по словам российского лидера, с возвращением Дональда Трампа в Белый дом в отношениях РФ и США «замаячил свет в конце тоннеля».

Он добавил, что контакты Москвы и Вашингтона продолжаются на уровне министерств и компаний. Также Россия обсуждает с США возможность сотрудничества в Арктике и на Аляске.

Владимир Путин также отметил, что РФ не рассматривает ни одно государство как недружественное. Проблемы во взаимоотношениях возникают исключительно из-за позиции определенных политических элит в некоторых странах, сказал он.

«У нас нет недружественных стран, у нас есть недружественные элиты в некоторых странах», — отметил Путин.

Россия остается открытой для конструктивного диалога и сотрудничества со всеми государствами. Президент добавил, что именно недружественная позиция отдельных политических кругов в некоторых странах создает препятствия для развития международных отношений.

Что Путин сказал о восстановлении пострадавших от ВСУ регионов

Российские власти планируют полностью восстановить все объекты в приграничных регионах страны, пострадавших из-за атак Вооруженных сил Украины. Путин заявил, что в первую очередь восстановительные работы коснутся Курской, Брянской и Белгородской областей.

«Я уверен, что Курская область, так же как и то, что повреждено в других приграничных областях, будет восстановлена», — отметил президент.

Он добавил, что правительство готовит комплексную программу восстановления, которая будет охватывать как инфраструктуру, так и экономический потенциал регионов. Власти намерены уделять равное внимание развитию малого, среднего и крупного бизнеса в пострадавших областях.

Программа восстановления будет включать меры по возмещению утраченного имущества и ремонту поврежденных объектов. Путин выразил уверенность в том, что все разрушения в приграничных регионах будут полностью устранены, а экономическая активность восстановлена.

Что Путин сказал о развитии атомной отрасли

По словам президента, атомная отрасль является фундаментом развития российского государства. Также он добавил, что ни у одной страны нет такого атомного ледокольного флота, как у России.

Российский лидер подчеркнул, что корпорация «Росатом» — абсолютный лидер в мировой атомной энергетике, ни одна компания в мире не строит столько объектов.

Также, как отметил глава государства, Россия не просто строит атомные станции за рубежом, она помогает развивать целые отрасли. Несмотря на напряженные отношения, РФ продолжает сотрудничество с некоторыми странами в атомной сфере и поставляет им ядерное топливо.

