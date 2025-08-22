Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Адмирал оценил назначение женщины капитаном ледокола

Адмирал Комоедов: назначение женщины капитаном говорит о переменах к лучшему

Ледокол «Ямал» Ледокол «Ямал» Фото: Russian Archives/Global Look Press

Первое в истории назначение женщины капитаном атомного ледокола свидетельствует о переменах в сознании к лучшему, заявил экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал Владимир Комоедов. По его словам, переданным НСН, раньше считалось, что женщина на корабле — к беде.

Раньше считалось, что женщина на корабле — к беде. Но время меняет нас в лучшую сторону. Я отношусь к этому положительно, — заявил он.

Ранее сообщалось, что капитаном атомного ледокола «Ямал» (проект 10521), входящего в состав ФГУП «Атомфлот» госкорпорации «Росатом» стала Марина Старовойтова. До этого назначения она занимала должность старпома на этом же судне.

