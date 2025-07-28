Появились кадры с российским моряком с подбитого сухогруза Eternity C Хуситы выложили кадры с российским моряком с подбитого в Йемене судна Eternity C

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) распространило видео с, предположительно, российским моряком Алексеем Галактионовым, спасенным с потопленного сухогруза Eternity C. На кадрах мужчина, лежащий на больничной койке, дает рекомендации другим морякам, пишет РИА Новости.

Капитан не отреагировал на сигнал йеменских властей — наверное, поэтому нас подбили… Лучше вообще туда не направляться, потому что эта война должна завершиться, — заявил мужчина, представленный как Галактионов.

Он подчеркнул, что судам не следует заходить в опасные зоны без крайней необходимости. Более того, капитаны должны спрашивать у экипажа, готов ли он войти в столь небезопасное место.

Моряк, по данным хуситов, получил медицинскую помощь и идет на поправку. Инцидент произошел после атаки движения на греческое судно, которое могло нарушить запрет на заход в израильский порт Эйлат.

Ранее сообщалось, что сторонники «Ансар Аллах» планируют наносить удары по судам всех компаний, работающих с портами Израиля. Вооруженные силы Йемена приняли решение активизировать свои военные операции в поддержку Палестины и начать четвертый этап морской блокады противника.