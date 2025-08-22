Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 21:40

«Отправлена на убой»: раскрыта новая деталь ликвидации спецназа ВСУ

РИА Новости: ликвидированную в Черном море группу спецназа ВСУ отправили на убой

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Ликвидированная в Черном море группа 801-го центра подводной противодиверсионной борьбы ВМС Украины была «отправлена на убой» из-за личных мотивов командования, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По словам источника, жена и дети командира группы Сергея Марченко (позывной Сирко) не получат положенных компенсаций.

Друзья погибшего сообщают, что группа Марченко была просто «отправлена на убой» из-за личных мотивов командования 801-го центра, а его жена и дети не получат положенных компенсаций, — сказал он.

Ранее силовики заявили, что украинское командование направляет элитные подразделения армии на заведомо провальные задания. По их данным, такие решения связаны с необходимостью поддерживать имидж и демонстрировать отдельные успехи на фоне общих неудач ВСУ.

До этого стало известно о массовой фальсификации причин смерти бойцов ВСУ в украинских госпиталях. В официальных заключениях Днепропетровской областной больницы часто указывали «острую сердечную недостаточность» вместо боевых повреждений. При этом в параллельных документах — списках потерь и заключениях — фигурировали типичные фронтовые причины.

ВСУ
СВО
Черное море
спецназ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин пословицей ответил на слова благодарности атомщиков
Министр обороны США уволил «главного разведчика» из-за утраты доверия
Путин заявил о приверженности России урегулированию ситуации на Украине
Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Трамп назвал дату жеребьевки ЧМ-2026 по футболу
Голод, нищета, смерти: зачем потомки жертв холокоста убивают арабов в Газе
Поколение «альфа»: кто это и что их ждет?
Путин посетил выставку о развитии научных центров в закрытых городах
Мишустин исключил форум «Армия» из списка военных выставок в 2025 году
Путин оценил вклад атомщиков в суверенитет России
«Отправлена на убой»: раскрыта новая деталь ликвидации спецназа ВСУ
Трамп похвастался общим фото с Путиным на Аляске
Глава МИД Нидерландов ушел в отставку из-за санкций против Израиля
Лукашенко объяснил, от кого на самом деле зависит Европа
Настоящий Прованс: кабачковая икра с анчоусами и лавандовым медом
В Черном море ликвидировали группу спецназа ВМС ВСУ вместе с капитаном
«Сделают выводы»: визит Путина в закрытый город назвали сигналом Западу
В Ивановской области чиновника заподозрили во взятке в 17 млн рублей
Названа главная причина потерь среди лучших подразделений ВСУ
Кадыров сообщил о начале важной инициативы по сектору Газа
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!
Общество

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.