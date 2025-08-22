«Отправлена на убой»: раскрыта новая деталь ликвидации спецназа ВСУ РИА Новости: ликвидированную в Черном море группу спецназа ВСУ отправили на убой

Ликвидированная в Черном море группа 801-го центра подводной противодиверсионной борьбы ВМС Украины была «отправлена на убой» из-за личных мотивов командования, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По словам источника, жена и дети командира группы Сергея Марченко (позывной Сирко) не получат положенных компенсаций.

Друзья погибшего сообщают, что группа Марченко была просто «отправлена на убой» из-за личных мотивов командования 801-го центра, а его жена и дети не получат положенных компенсаций, — сказал он.

Ранее силовики заявили, что украинское командование направляет элитные подразделения армии на заведомо провальные задания. По их данным, такие решения связаны с необходимостью поддерживать имидж и демонстрировать отдельные успехи на фоне общих неудач ВСУ.

До этого стало известно о массовой фальсификации причин смерти бойцов ВСУ в украинских госпиталях. В официальных заключениях Днепропетровской областной больницы часто указывали «острую сердечную недостаточность» вместо боевых повреждений. При этом в параллельных документах — списках потерь и заключениях — фигурировали типичные фронтовые причины.