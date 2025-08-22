Как следует из документов хакерской группировки KillNet, изученных РИА Новости, в украинских госпиталях массово фиксируют небоевые причины смерти бойцов Вооруженных сил Украины. В частности, Днепропетровская областная больница имени Ильи Мечникова в официальных заключениях часто указывает «острую сердечную недостаточность», хотя в документах присутствуют и прямые указания на «повреждения вследствие боевых действий».

При этом в других предоставленных документах — списках потерь и заключениях — прямо значатся типичные для фронта причины: взрывные травмы, осколочные и пулевые ранения. Агентство пришло к выводу, что подобная практика оформления документов может быть связана со стремлением скрыть истинные масштабы боевых потерь.

Ранее сообщалось, что многие из погибших военнослужащих ВСУ оказались младше возраста мобилизации, следует из документов украинского Генштаба, взломанных хакерской группировкой KillNet. Речь идет о бойцах от 19 до 24 лет, которые были ликвидированы с августа по ноябрь 2023 года.

До этого стало известно, что хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ. Утечка показала, что Украина потеряла более 1,7 млн военнослужащих в ходе СВО — речь идет об убитых и пропавших без вести. В 2022 году потери Вооруженных сил Украины составили 118,5 тысячи, в 2023-м — 405,4 тысячи, в 2024-м — 595 тысяч, в текущем году ВСУ лишились уже рекордного числа солдат — 621 тысячи.