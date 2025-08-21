Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные

Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом: нежность, которая тает во рту! Помните эти нежные воздушные пончики из детства, которые буквально таяли во рту? Этот рецепт — именно тот случай, когда простота и гениальность идут рука об руку! Мягкие, молочные, с творожной ноткой и сладкими взрывами изюма — они идеальны к утреннему кофе, детскому полднику или просто как привет из беззаботного прошлого. Готовятся они на удивление легко, а исчезают с тарелки с пугающей скоростью!

Рецепт:

Разотрите 200 г творога с 2 ст. л. сахара, добавьте 1 яйцо и щепотку соли. Влейте 200 мл теплого молока, всыпьте 350–400 г муки и 1 ч. л. разрыхлителя. Замесите мягкое тесто — оно должно немного липнуть к рукам. Добавьте горсть заранее запаренного изюма. Дайте тесту постоять 20 минут. На столе, посыпанном мукой, раскатайте пласт толщиной 1,5 см, вырежьте стаканом кружочки. Обжарьте в разогретом растительном масле с двух сторон до золотистого цвета. Готовые пончики обваляйте в сахарной пудре или корице с сахаром. Подавайте сразу, пока они теплые и нежные!

