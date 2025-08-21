Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Аквилегия Pink Petticoat: нежность в розовых тонах! Если вы ищете растение, которое будет выглядеть как изящная фарфоровая статуэтка в вашем саду, — это именно оно! Аквилегия Pink Petticoat (в переводе «Розовая юбчонка») поражает своей утонченной красотой: махровые цветки, напоминающие пышные балетные пачки, нежно-розовые лепестки с кремовыми прожилками и воздушная форма куста. Это не просто цветок, а настоящая поэзия в саду — он идеально подходит для романтичных уголков, бордюров и букетов. И при всей своей аристократичной внешности, этот сорт аквилегии удивительно неприхотлив и зимостоек.

Выращивание:

Посадите Pink Petticoat в полутени или на солнце — она адаптируется к любым условиям. Почва подойдет любая, но лучше рыхлая и питательная. Полив умеренный, только в засуху. Цветет с мая по июль, а после обрезки отцветших стеблей может повторить цветение осенью. Размножается семенами или делением куста. На зиму укрывать не нужно — выдерживает морозы до −35 °C. Просто посадите и любуйтесь — эта красавица не потребует от вас ничего, кроме восхищенных взглядов!

