Психолог рассказала, как правильно избавиться от лишних вещей в доме

Для того, чтобы без стресса избавиться от лишний вещей в доме, нужен постепенный и осознанный подход, заявила LIFE.ru психолог Яна Сукасян. Она призвала начать с малого — разобрать один ящик или полку.

Если любите чинить — чините. Если не успели, попрощайтесь с предметом. Сохраняйте то, что действительно важно. Оставьте несколько ценных вещей, а остальные сфотографируйте и отпустите, — посоветовала Сукасян.

По ее словам, лучше руководствоваться простым принципом: если вещь не использовалась больше года, можно смело попрощаться с ней. Можно также давать вещам второй шанс — продать или пожертвовать, а не просто выбросить. Это не только экологично, но и помогает избежать чувства вины за напрасное накопление.

