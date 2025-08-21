Россиянам дали советы, как спастись в незнакомом лесу Эксперт по выживанию Михайловский призвал подать сигнал бедствия в лесу

Людям, которые заблудились в лесу, следует подать сигнал бедствия с помощью дыма, например, разжечь три костра, расположив их в виде треугольника, заявил «Вечерней Москве» эксперт по выживанию Данила Михайловский. При приближении спасателей нужно бросить в огонь заранее заготовленную листву или мох — это создаст густой столб дыма.

Три дымовых костра являются международным сигналом SOS. Кроме того, вы можете оставлять некоторые метки по пути: например, отрывать от одеяла спасателя кусочки и оставлять их на ветках. Это поможет службам спасения определить ваше местоположение, — порекомендовал Михайловский.

По его словам, в такой ситуации не стоит полагаться на крик — длительное «ауканье» может привести к срыву голоса и потере сил. Гораздо эффективнее и экономнее использовать свисток. Если же в месте, где находится человек есть мобильная связь, ему нужно немедленно сообщить близким о своем местоположении.

Ранее артистка кукольного театра Софья Шельменкина трагически погибла в Нижегородской области. Известно, что ранее она отправилась на прогулку в лес и пропала. Спустя время спасатели нашли тело 79-летней заслуженной артистки РСФСР.