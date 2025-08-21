Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 12:51

Россиянам дали советы, как спастись в незнакомом лесу

Эксперт по выживанию Михайловский призвал подать сигнал бедствия в лесу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Людям, которые заблудились в лесу, следует подать сигнал бедствия с помощью дыма, например, разжечь три костра, расположив их в виде треугольника, заявил «Вечерней Москве» эксперт по выживанию Данила Михайловский. При приближении спасателей нужно бросить в огонь заранее заготовленную листву или мох — это создаст густой столб дыма.

Три дымовых костра являются международным сигналом SOS. Кроме того, вы можете оставлять некоторые метки по пути: например, отрывать от одеяла спасателя кусочки и оставлять их на ветках. Это поможет службам спасения определить ваше местоположение, — порекомендовал Михайловский.

По его словам, в такой ситуации не стоит полагаться на крик — длительное «ауканье» может привести к срыву голоса и потере сил. Гораздо эффективнее и экономнее использовать свисток. Если же в месте, где находится человек есть мобильная связь, ему нужно немедленно сообщить близким о своем местоположении.

Ранее артистка кукольного театра Софья Шельменкина трагически погибла в Нижегородской области. Известно, что ранее она отправилась на прогулку в лес и пропала. Спустя время спасатели нашли тело 79-летней заслуженной артистки РСФСР.

лес
спасения
безопасность
советы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист раскрыл, почему зарплаты россиян отстают от инфляции
Один из мощных ночных прилетов по заводу на Украине попал на видео
В Госдуме рассказали, когда повысят зарплату силовикам
В России захотели повысить зарплаты работникам необычным образом
Пассажир потерял сознание и умер на борту самолета
В ГД возмутились идеей депутата Рады включить ДНР и ЛНР в границы Украины
Лавров задался вопросом о легитимности подписантов соглашений от Украины
Российские бойцы усиливают давление под Константиновкой
Россиянин ограбил ПВЗ, угрожая 17-летней работнице ножом
Мигрант-дачник замаскировал среди арбузов плантацию конопли
Валуев расстроился от безнаказанности провалившей гендерный тест боксерши
Петербургский мошенник получил срок за обман пенсионерки на 5 млн рублей
В Госдуме раскрыли истинные цели операции Израиля в Газе
Экс-чемпионка мира по боксу призвала трансгендера Хелиф вернуть золото ОИ
Удар F-16 под Курском, секретные файлы, «Айдар»: ВСУ атакуют РФ 21 августа
«Вызовет ослабление»: в Европе оценили риски принятия Украины в ЕС
Названы продукты, которые не стоит смешивать с алкоголем
Россиянку госпитализировали после взрыва на АЗС в Новосибирске
Риелторы не смогли найти жилье клиентке с котом и попали под суд
Женщину похитили из казино, бросили в машину и несколько раз изнасиловали
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.