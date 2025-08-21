В Европе назвали самое важное заявление Путина

Мюнхенская речь президента РФ Владимира Путина является самым важным его заявлением, написал в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. В 2007 году глава российского государства выступил на конференции по безопасности, которая проходила в Германии.

Речь Путина в Мюнхене в 2007 году — самая важная из всех, которые он когда-либо произносил, — написал Дизен.

Ранее Путин заявил, что написал свою знаменитую речь для Мюнхенской конференции по безопасности во время полета. Президент отметил, что ему пришлось полностью переработать текст, который изначально ему предложили помощники.

Глава государства подчеркнул, что его решение переписать речь самостоятельно было продиктовано важностью момента и необходимостью донести принципиальную позицию страны без дипломатических условностей. По его словам, Россия как суверенное государство не может позволить себе иной модели поведения на международной арене.

До этого российский президент заявил, что вплоть до начала 2000-х годов в России сохранялись надежды на возможность равноправного партнерства с Западом. Многие тогда полагали, что основные разногласия носили исключительно идеологический характер и исчезнут после распада СССР.