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13 июля 2025 в 14:09

Путин раскрыл подробности написания знаменитой мюнхенской речи

Путин заявил, что написал мюнхенскую речь во время полета

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин написал свою знаменитую речь для Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году во время полета, об этом говорится во фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Глава государства сказал, что ему пришлось полностью переработать текст, который изначально ему предложили помощники.

Я это свое выступление в Мюнхене написал, пока летел в самолете. Пока летели в Мюнхен, я посмотрел предварительный набросок того, что мне подготовили коллеги, отложил в сторону и целиком все переписал, — сказал президент.

Путин подчеркнул, что его решение переписать речь самостоятельно было продиктовано важностью момента и необходимостью донести принципиальную позицию страны без дипломатических условностей. По его словам, Россия как суверенное государство не может позволить себе иной модели поведения на международной арене.

Ранее Владимир Путин сказал, что вплоть до начала 2000-х годов в России сохранялись надежды на возможность равноправного партнерства. Многие тогда полагали, что основные разногласия с Западом носили исключительно идеологический характер и исчезнут после распада Советского Союза. Однако, как подчеркнул лидер РФ, последующие события показали, что истинной причиной напряженности были геополитические интересы.

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