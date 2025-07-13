Путин объяснил, когда идеи о дружбе с Западом окончательно отпали Путин: иллюзии относительно дружбы с Западом отпали в начале 2000-х годов

Россия сохраняла иллюзии о дружбе с так называемым Западом вплоть до начала 2000-х годов, рассказал президент Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. По его словам, в то время многие исходили из того, что основные проблемы во взаимоотношениях были вызваны идеологическими разногласиями.

Однако после того как СССР распался, а наплевательское отношение Запада к России осталось, стало ясно, что дело было в геополитических интересах.

Когда уже Советского Союза не стало, никакого коммунистического режима не было, а наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам Российской Федерации осталось. <…> Для меня стало очевидно, что идеология имела, наверное, какое-то значение, но все-таки в основе всех этих противоречий лежат геополитические интересы, — отметил Путин.

Глава государства также отметил, что с Россией не готовы считаться до тех пор, пока она не заявляет о себе как суверенная держава. По словам Путина, страна должна быть способна отстаивать свои интересы.