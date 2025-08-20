Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025

Цветет 3 месяца лета! Неприхотливый многолетник с соцветиями-свечами

Цветет 3 месяца лета! Неприхотливый многолетник с соцветиями-свечами — изысканный вертикальный акцент для сада! Вероникаструм виргинский (Veronicastrum virginicum) — эффектное растение с архитектурной формой куста, создающее выразительные вертикали в ландшафтных композициях.

Ботанические особенности

  • Высота: от 120 до 180 см (в зависимости от сорта)
  • Форма: стройный куст с прочными прямостоячими стеблями
  • Цветение: июль — сентябрь
  • Соцветия: колосовидные, длиной 15–30 см, состоящие из мелких звездчатых цветков

Популярные сорта

  • Album — белоснежные соцветия
  • Lavendelturm — нежно-лавандовые цветки
  • Pink Glow — розовые соцветия
  • Fascination– сиренево-голубые с искривленными соцветиями

Преимущества растения: морозостойкость (до −34 °C, зона 4), длительное цветение (8–10 недель), устойчивость к ветру и дождю (не требует подвязки), привлекает пчёл и бабочек, сохраняет декоративность зимой.

Условия выращивания. Освещение: солнце или легкая полутень. Почва: плодородная, умеренно влажная, дренированная. Уход: минимальный, устойчив к болезням.

Растение особенно ценно за свою графичность и способность придавать саду структурность без особых хлопот по уходу.

