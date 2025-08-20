Цветет 3 месяца лета! Неприхотливый многолетник с соцветиями-свечами — изысканный вертикальный акцент для сада! Вероникаструм виргинский (Veronicastrum virginicum) — эффектное растение с архитектурной формой куста, создающее выразительные вертикали в ландшафтных композициях.
Ботанические особенности
- Высота: от 120 до 180 см (в зависимости от сорта)
- Форма: стройный куст с прочными прямостоячими стеблями
- Цветение: июль — сентябрь
- Соцветия: колосовидные, длиной 15–30 см, состоящие из мелких звездчатых цветков
Популярные сорта
- Album — белоснежные соцветия
- Lavendelturm — нежно-лавандовые цветки
- Pink Glow — розовые соцветия
- Fascination– сиренево-голубые с искривленными соцветиями
Преимущества растения: морозостойкость (до −34 °C, зона 4), длительное цветение (8–10 недель), устойчивость к ветру и дождю (не требует подвязки), привлекает пчёл и бабочек, сохраняет декоративность зимой.
Условия выращивания. Освещение: солнце или легкая полутень. Почва: плодородная, умеренно влажная, дренированная. Уход: минимальный, устойчив к болезням.
Растение особенно ценно за свою графичность и способность придавать саду структурность без особых хлопот по уходу.
Ранее мы рассказывали о многолетнике, который красив 10 месяцев в году, выдерживает −34! Многолетник-призер для сада.