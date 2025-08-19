Красив 10 месяцев в году, выдерживает -34! Многолетник-призер для сада

Красив 10 месяцев в году, выдерживает -35! Многолетник-призер для сада! Он настоящий неприхотливый гигант для эффектного ландшафта. Вейник остроцветковый «карл фёрстер» (Calamagrostis acutiflora Karl Foerster) — один из самых популярных декоративных злаков, удостоенный награды Award of Garden Merit (RHS).
Основные характеристики:
- Высота: 150–180 см (с соцветиями до 2 м).
- Форма: стройный вертикальный куст.
- Цветение: июнь — июль (одним из первых среди злаков).
- Соцветия: узкие розовато-золотистые метёлки длиной 20–30 см.
Ключевые преимущества:
- Абсолютная зимостойкость (до -34 °C, зона 4).
- Устойчивость к полеганию (держит форму даже при сильном ветре).
- Долгий декоративный эффект (соцветия сохраняются до весны).
- Отсутствие агрессивного распространения (не даёт корневищных отпрысков).
Агротехника. Освещение: солнце или лёгкая полутень. Почва: любая садовая, включая глинистую. Засухоустойчивость: высокая (но лучше цветёт при поливе). Обрезка: ранней весной (до 10–15 см от земли).
Особенность: в 2001 году признан «Растением года» по версии Ассоциации многолетних растений (Perennial Plant Association). Сохраняет декоративность 10 месяцев в году — с момента отрастания листвы в апреле до весенней обрезки. Важно: в отличие от многих злаков не требует подвязки и особого ухода. Единственное требование — не высаживать в полной тени, где теряет устойчивость.
