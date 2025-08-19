Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 10:00

Красив 10 месяцев в году, выдерживает -34! Многолетник-призер для сада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Красив 10 месяцев в году, выдерживает -35! Многолетник-призер для сада! Он настоящий неприхотливый гигант для эффектного ландшафта. Вейник остроцветковый «карл фёрстер» (Calamagrostis acutiflora Karl Foerster) — один из самых популярных декоративных злаков, удостоенный награды Award of Garden Merit (RHS).

Основные характеристики:

  • Высота: 150–180 см (с соцветиями до 2 м).
  • Форма: стройный вертикальный куст.
  • Цветение: июнь — июль (одним из первых среди злаков).
  • Соцветия: узкие розовато-золотистые метёлки длиной 20–30 см.

Ключевые преимущества:

  • Абсолютная зимостойкость (до -34 °C, зона 4).
  • Устойчивость к полеганию (держит форму даже при сильном ветре).
  • Долгий декоративный эффект (соцветия сохраняются до весны).
  • Отсутствие агрессивного распространения (не даёт корневищных отпрысков).

Агротехника. Освещение: солнце или лёгкая полутень. Почва: любая садовая, включая глинистую. Засухоустойчивость: высокая (но лучше цветёт при поливе). Обрезка: ранней весной (до 10–15 см от земли).

Особенность: в 2001 году признан «Растением года» по версии Ассоциации многолетних растений (Perennial Plant Association). Сохраняет декоративность 10 месяцев в году — с момента отрастания листвы в апреле до весенней обрезки. Важно: в отличие от многих злаков не требует подвязки и особого ухода. Единственное требование — не высаживать в полной тени, где теряет устойчивость.

Ранее мы рассказывали о суперском многолетнике для августовской посадки! Невероятно живучий.

сады
дачи
огороды
цветы
многолетники
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские войска разнесли 53-ю бригаду ВСУ в болотах и лесах ДНР
Альпинистка из России сломала ногу и ждет помощи на высоте 7 тысяч метров
Масштабный пожар окрасил небо над Украиной в апокалиптический красный цвет
Погода в Москве во вторник, 19 августа: ждать дождь с градом и ураган?
В Госдуме сообщили, каким будет период накопительной пенсии в 2026 году
Кота с марихуаной «повязали» около исправительной колонии
В ДНР ликвидировали взвод украинской бригады «Холодный Яр»
Два человека погибли при столкновении легковушки и фуры в Подмосковье
Отдых в пятизвездочном отеле Египта обернулся мучениями туристов из России
Экономист предупредила, чем может обернуться льготная ипотека
Жителя ЛНР задержали за изготовление взрывных устройств для терактов
Раскрыты новые детали отъезда Исинбаевой из России
Российского блогера задержали за донаты экстремистам
Юные россияне демонстрируют высокий уровень патриотизма
Гинеколог отправила беременную пациентку снимать порчу к медиуму
Ситуация в Сумской области утром 19 августа: ликвидация офицеров, бои
Семья Тиммы готовит новый выпад в адрес Седоковой
«Тупо продались»: Суханкина о Галкине, Пугачевой, Шатунове и «Мираже»
Актера Щербакова выписали из больницы
«Придется повоевать»: в Госдуме высказались о заключении мира на Украине
Дальше
Самое популярное
Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.