Красив 10 месяцев в году, выдерживает -34! Многолетник-призер для сада

Красив 10 месяцев в году, выдерживает -35! Многолетник-призер для сада! Он настоящий неприхотливый гигант для эффектного ландшафта. Вейник остроцветковый «карл фёрстер» (Calamagrostis acutiflora Karl Foerster) — один из самых популярных декоративных злаков, удостоенный награды Award of Garden Merit (RHS).

Основные характеристики:

Высота: 150–180 см (с соцветиями до 2 м).

Форма: стройный вертикальный куст.

Цветение: июнь — июль (одним из первых среди злаков).

Соцветия: узкие розовато-золотистые метёлки длиной 20–30 см.

Ключевые преимущества:

Абсолютная зимостойкость (до -34 °C, зона 4).

Устойчивость к полеганию (держит форму даже при сильном ветре).

Долгий декоративный эффект (соцветия сохраняются до весны).

Отсутствие агрессивного распространения (не даёт корневищных отпрысков).

Агротехника. Освещение: солнце или лёгкая полутень. Почва: любая садовая, включая глинистую. Засухоустойчивость: высокая (но лучше цветёт при поливе). Обрезка: ранней весной (до 10–15 см от земли).

Особенность: в 2001 году признан «Растением года» по версии Ассоциации многолетних растений (Perennial Plant Association). Сохраняет декоративность 10 месяцев в году — с момента отрастания листвы в апреле до весенней обрезки. Важно: в отличие от многих злаков не требует подвязки и особого ухода. Единственное требование — не высаживать в полной тени, где теряет устойчивость.

