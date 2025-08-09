Суперский многолетник для августовской посадки! Невероятно живучий! Это маргаритки — очаровательные миниатюрные цветы. Посадка в этом месяце позволит растениям сформировать крепкую корневую систему и обильно цвести весной. Конец лета — лучшее время для деления и пересадки маргариток. Эти милые цветы напоминают маленькие солнышки в весеннем саду.
Чем покоряют маргаритки:
- Долгое цветение — с апреля по июль.
- Разнообразие форм — помпонные, игольчатые, полумахровые.
- Компактность — высота всего 10–15 см.
- Живучесть — переносят пересадку в любое время.
- Универсальность — для бордюров, горок, контейнеров.
Технология посадки:
- Деление: разберите куст на розетки с корнями.
- Почва: плодородная, без застоя воды.
- Схема: 15×15 см между растениями.
- Полив: обильный после пересадки.
Совет: для обильного цветения подкормите весной комплексным удобрением.
