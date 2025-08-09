Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Суперский многолетник для августовской посадки! Невероятно живучий

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Суперский многолетник для августовской посадки! Невероятно живучий! Это маргаритки — очаровательные миниатюрные цветы. Посадка в этом месяце позволит растениям сформировать крепкую корневую систему и обильно цвести весной. Конец лета — лучшее время для деления и пересадки маргариток. Эти милые цветы напоминают маленькие солнышки в весеннем саду.

Чем покоряют маргаритки:

  • Долгое цветение — с апреля по июль.
  • Разнообразие форм — помпонные, игольчатые, полумахровые.
  • Компактность — высота всего 10–15 см.
  • Живучесть — переносят пересадку в любое время.
  • Универсальность — для бордюров, горок, контейнеров.

Технология посадки:

  • Деление: разберите куст на розетки с корнями.
  • Почва: плодородная, без застоя воды.
  • Схема: 15×15 см между растениями.
  • Полив: обильный после пересадки.

Совет: для обильного цветения подкормите весной комплексным удобрением.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
