Раскрыты подробности скандального дела с впавшей в кому пассажиркой поезда «112»: медики спутали кому со сном у пассажирки поезда Волгоград — Москва

Медики сочли, что впавшая в кому пассажирка поезда просто спит, сообщает Telegram-канал «112». По информации инсайдеров, на деле у женщины случился инсульт.

Женщина по имени Елена ехала из Волгограда в Москву с двумя дочерями. В какой-то момент она почувствовала себя плохо: у нее болела голова, а позже пассажирка и вовсе потеряла сознание, пояснили авторы канала. Попутчики положили пострадавшую на полку и попросили бригаду поезда вызвать медиков.

Сотрудники скорой не смогли определить у Елены ишемический инсульт, они решили, что женщина просто спит. При этом врачей торопили другие пассажиры, которые боялись прибыть в столицу с опозданием. До самой конечной остановки женщина не пришла в себя.

На вокзале пострадавшую вынесла на руках ее мать — Наталья, которая встречала на перроне. Позже в больнице Елене поставили диагноз: венозный инфаркт и обширное кровоизлияние в мозг. Медики провели трепанацию черепа. Женщина в коме, ее состояние крайне тяжелое, добавили авторы канала.

Ранее транспортная прокуратура начала служебную проверку из-за инцидента с пассажиркой поезда. Следователи выясняют, была ли причина ухудшения здоровья женщины связана с обстоятельствами поездки, работой персонала или иными факторами.