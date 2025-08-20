Прокуратура начала проверку после инцидента с комой у пассажирки в поезде

Прокуратура начала проверку после инцидента с комой у пассажирки в поезде Прокуратура Волгограда изучит инцидент с комой у пассажирки поезда в Москву

Транспортная прокуратура начала служебную проверку из-за инцидента с пассажиркой поезда «Волгоград — Москва», сообщила пресс-служба ведомства. Женщине стало плохо во время поездки, и сейчас, по данным СМИ, она находится в столичной больнице в коме. Надзорное ведомство взяло ситуацию на особый контроль.

ЧП произошло во время следования состава. После ухудшения самочувствия пассажирке была оказана необходимая помощь, а по прибытии в Москву ее госпитализировали. В настоящее время ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Следователи выясняют, была ли причина ухудшения здоровья пассажирки связана с обстоятельствами поездки, работой персонала или иными факторами.

Волгоградской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства происшествия с пассажиркой поезда сообщением Волгоград — Москва, состояние здоровья которой ухудшилось в пути следования, — говорится в публикации.

Соцработница Елена с двумя детьми в поезде почувствовала себя плохо и затем потеряла сознание, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости!» со ссылкой на ее мать. Пассажиры и начальник поезда вызвали скорую помощь на ближайшей станции в Липецке. Прибывшая бригада медиков не провела осмотр, не подошла к пациентке и диагностировала «сон» со слов пассажиров, хотя женщина была без сознания. В Москве женщину в коме с трудом вынесли из вагона. В больнице диагностировали обширный инсульт (венозный инфаркт и кровоизлияние).

