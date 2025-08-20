Стало известно о состоянии зверски избитого футболиста «Русской общины»

Игрок футбольного клуба «Русская община» Арсений Ерошевич, избитый в Подмосковье, находится в коме, сообщила пресс-атташе команды. В разговоре с NEWS.ru она отметила, что все молятся за здоровье футболиста.

Арсений в коме, мы все молимся за его здоровье. Просьба не беспокоить, — высказалась пресс-атташе.

Об избиении Ерошевича мигрантами в Подмосковье стало известно накануне, 19 августа. Сначала юноша и его оппонент один на один разбирались друг с другом, но затем на помощь иностранцу подоспели товарищи. По информации «Русской общины», у футболиста диагностированы множественные переломы, разрыв гортани, открытый перелом черепа и гематома головного мозга.

Юрист Михаил Салкин ранее заявил, что участников драки, в результате которой был избит футболист «Русской общины», могут привлечь к ответственности за хулиганство по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Он отметил, что подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы. Если нанесенные травмы принесли тяжкий вред здоровью, то срок наказания увеличится до 10 лет.