С начала июня и до самых заморозков! Алые свечки горят все лето нон-стоп!

Если вы устали от капризных растений, которые требуют постоянной заботы и гибнут от первого же мороза или засухи, — познакомьтесь с лихнисом. Этот многолетник — настоящий подарок для занятых и ленивых садоводов.

Это растение, которое будет стабильно цвести и радовать вас год за годом, практически не требуя внимания. Лихнис — настоящий богатырь сада. Он не боится ни палящего летнего зноя, ни лютых зимних морозов. Его мощные кусты с алыми, бархатными соцветиями вспыхивают в саду в начале лета и горят без устали до самых заморозков.

Ему не страшны засуха, бедная почва или проливные дожди. Он будет цвести там, где другие капризные растения давно сдались. Все, что ему нужно, — это солнечное место, а дальше он справится сам. Посадил и забыл — это про него! Он не требует подвязки, частых подкормок и укрытия на зиму. Это выбор для тех, кто ценит свое время, но не готов жертвовать красотой. Просто подарите ему уголок в саду, и он десятилетиями будет отвечать вам благодарностью и огненным шоу.

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит ваш сад цветами-жемчужинками.