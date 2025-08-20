Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 09:00

Растет 15 лет, выдерживает -40! Метельчатый многолетник-гигант для сада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Растет 15 лет, выдерживает -40! Метельчатый многолетник-гигант для сада с медовым ароматом! Горец изменчивый (Persicaria polymorpha) — эффектный высокорослый многолетник, стремительно набирающий популярность в ландшафтном дизайне.

Ключевые характеристики

  • Габариты: мощный куст высотой 1,5–2,5 м и диаметром до 1,5 м.
  • Цветение: с конца июня до сентября крупными метельчатыми соцветиями (до 30–40 см длиной).
  • Окраска: цветки сначала кремово-белые, затем приобретают розоватый оттенок.
  • Аромат: сильный медовый, привлекает пчёл и бабочек.

Преимущества для сада

  • Абсолютная зимостойкость (выдерживает до -40 °C, зона 3).
  • Быстрый рост — достигает максимальных размеров за 2-3 года.
  • Нетребовательность к почвам — растёт на любых грунтах, кроме заболоченных.
  • Устойчивость к болезням и вредителям.
  • Долговечность — на одном месте может расти 10–15 лет.

Особенности агротехники. Местоположение: предпочитает солнце или лёгкую полутень. Полив: умеренный, засухоустойчив, но лучше цветёт при регулярном увлажнении. Обрезка: осенью или ранней весной срезают под корень. Важно! Растение не агрессивно, в отличие от некоторых других видов горца, не расползается по участку.

Ранее мы рассказывали о суперском многолетнике для августовской посадки! Невероятно живучий.

цветы
растения
многолетники
дача
сад
огороды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
