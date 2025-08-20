Эти многолетники сажают осенью: прекрасно зимуют в средней полосе России

Осень — идеальное время для посадки неприхотливых цветов, которые украсят сад на годы вперед. Рассказываем, какие многолетники сажают осенью для роскошного цветения уже весной.

Астильба порадует пышными метелками соцветий и теневыносливостью, прекрасно сочетаясь с хостами и папоротниками. Лилейники с их роскошными цветами и засухоустойчивостью — беспроигрышный вариант для солнечных участков. Пионы, посаженные в сентябре, успеют укорениться до морозов и зацветут уже следующей весной.

Ирисы сибирские неприхотливы, зимостойки и эффектны в групповых посадках. Флоксы метельчатые долго цветут, наполняя сад ароматом, а хосты с декоративной листвой идеальны для тенистых уголков. Примулы и бадан украсят сад ранней весной, а очитки добавят красок осеннему пейзажу. Эти растения не требуют сложного ухода, устойчивы к болезням и прекрасно зимуют в средней полосе России.

