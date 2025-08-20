Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 08:31

Эти многолетники сажают осенью: прекрасно зимуют в средней полосе России

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Осень — идеальное время для посадки неприхотливых цветов, которые украсят сад на годы вперед. Рассказываем, какие многолетники сажают осенью для роскошного цветения уже весной.

Астильба порадует пышными метелками соцветий и теневыносливостью, прекрасно сочетаясь с хостами и папоротниками. Лилейники с их роскошными цветами и засухоустойчивостью — беспроигрышный вариант для солнечных участков. Пионы, посаженные в сентябре, успеют укорениться до морозов и зацветут уже следующей весной.

Ирисы сибирские неприхотливы, зимостойки и эффектны в групповых посадках. Флоксы метельчатые долго цветут, наполняя сад ароматом, а хосты с декоративной листвой идеальны для тенистых уголков. Примулы и бадан украсят сад ранней весной, а очитки добавят красок осеннему пейзажу. Эти растения не требуют сложного ухода, устойчивы к болезням и прекрасно зимуют в средней полосе России.

Ранее были названы многолетники, которые не боятся мороза и будут цвести даже после снегопада.

многолетники
цветы
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший сотрудник СБУ рассказал о связи Елены Зеленской с торговлей детьми
Стал известен российский город с самым длинным названием
В США раскрыли, как будет оплачено «воздушное прикрытие» Украины
Огромный тополь раздавил остановку с людьми в российском регионе
В Запорожской области полностью восстановили электроснабжение
Задержаны перевозчики машины со взрывчаткой для подрыва Крымского моста
Как не устроить нервный срыв в День знаний: секреты для родителей
Раскрыта судьба туриста, которого медведь утащил в лес в Японии
Раскрыта причина, по которой ВСУ смогли войти в Курскую область
ЕС готовит санкции против России в случае отказа от встречи с Зеленским
Экспресс-рецепт невероятно ароматных, хрустящих огурцов по-болгарски
Общественники призвали Путина учредить орден в честь одного маршала
Пушечный удар по ВСУ и лесная охота Ми-28НМ: новости СВО на утро 20 августа
Ребенок не хочет идти в школу в 1-й класс: что делать, советы психолога
Генпрокуратура потребовала изъять имущество у беглого экс-депутата
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 20 августа: инфографика
Силы ПВО сбили более 40 украинских беспилотников в российских регионах
Экс-глава Курской области признал вину и начал сотрудничать со следствием
Стало известно, почему Маск отложил создание своей партии
В Европе рассказали о напряженном моменте на встрече Зеленского и Трампа
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада
Общество

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.