Посеяла в августе, в −30 выжил под снегом! Многолетник-трудяга для сада!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Иберис — настоящая находка для тех, кто хочет красивый сад без лишних хлопот. Это растение поражает своей неприхотливостью: оно прекрасно растёт на любых почвах, не боится засухи и морозов. В августе самое время заняться его посадкой — так кустики успеют укорениться до холодов и уже следующей весной порадуют обильным цветением.

Главное достоинство ибериса — его способность создавать пышные белоснежные куртины, которые выглядят так, будто над ними потрудился профессиональный ландшафтный дизайнер. При этом растение совершенно не требует особого ухода: никаких подкормок, частых поливов или сложных обрезок. Достаточно посадить его на солнечном месте — и можно забыть о заботах.

Особенно эффектно иберис смотрится в бордюрах, альпинариях и на переднем плане цветников. Его нежные цветы с медовым ароматом привлекают в сад пчёл и бабочек, создавая атмосферу настоящего летнего праздника. Попробуйте посадить разные сорта — и ваш сад будет цвести с мая до поздней осени!

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит ваш сад цветами-жемчужинками.

