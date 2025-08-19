Август — последний шанс! Этот многолетник перезимует и взорвется цветом!

Иберис — белоснежный ковёр без лишних хлопот. Если вам хочется, чтобы сад выглядел ухоженным, но нет времени на сложный уход — посадите иберис. Этот скромный многолетник удивит вас щедрым цветением: уже в мае его кустики покроются белоснежной пеной цветов, словно припорошенные снегом.

Сажаю его в сентябре и к весне получаю роскошный цветущий ковёр. Иберис совершенно непривередлив: растёт на любой почве, не боится засухи и морозов, а ещё источает тонкий медовый аромат, привлекая пчёл и бабочек.

Ему не нужны подкормки, частые поливы или обрезка. Просто посадите на солнечном месте и любуйтесь! Идеальный вариант для тех, кто хочет красивый сад без постоянных забот.

