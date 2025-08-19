Зеленский надел особый костюм на встречу с Трампом WWD: надетый на встречу с Трампом костюм Зеленского сшили на День независимости

Президент Украины Владимир Зеленский надел на встречу с американским лидером Дональдом Трампом костюм, который ему сшили для празднования Дня независимости Украины, передает журнал Women«s Wear Daily со ссылкой на дизайнера Виктора Анисимова. По словам специалиста, его дизайн подготовили еще в январе.

Анисимов встретился с Зеленским 15 августа, когда встреча с Трампом еще была под вопросом. Разговор шел о подготовке костюма на День независимости Украины 24 августа. Однако уже 15 августа глава страны решил, что костюм идеально подойдет для следующего визита в Белый дом.

Ранее западные издания сообщили, что надеть официальный костюм и галстук украинскому лидеру посоветовали в администрации США. Отмечается, что в феврале 2025 года Зеленский появился на встрече с Трампом в черном свитере. Это вызвало ироничное замечание со стороны главы Соединенных Штатов.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов допустил, что Зеленский будет находиться под воздействием успокоительных препаратов на встрече с Трампом. Украинский лидер получил установку вести себя тихо, констатировал общественный деятель.