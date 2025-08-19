Появились подробности сорванного теракта на Крымском мосту

Крымский мост хотели подорвать утром 18 августа при помощи 130 кг взрывчатки, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в ходе программы «Серьезный разговор» на телеканале «Крым 24». Она находилась в автомобиле Chevrolet Volt. Запись эфира опубликована на странице Аксенова во «ВКонтакте».

Были предприняты попытки опять подорвать мост — 130 кг взрывчатки, замаскированные в автомобиле под батарею, обнаружила Федеральная служба безопасности. Все это было залито — то есть как бы на самом деле замаскировано, — сообщил Аксенов.

Он также отметил, что транспортное средство пересекло границы многих европейских стран. Выявили и обезвредили его только сотрудники российских спецслужб, подчеркнул Аксенов.

Ранее член Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что Россия уже предпринимает ответные меры в связи с попыткой теракта на Крымском мосту. По его словам, только профессионализм спецслужб предотвратил взрыв, который мог бы привести к катастрофе.

Позже в Сети появились кадры жесткого задержания злоумышленников, готовивших теракт. На них видно, как силовики заламывают руки водителю грузовика, который перевозил машину со взрывчаткой.