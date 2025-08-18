Общественник рассказал, как Россия ответит за Крымский мост Рогов: Россия уже наносит ответные удары за атаку Киева на Крымский мост

Россия уже предпринимает ответные меры в связи с попыткой теракта на Крымском мосту, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с NEWS.ru. По его словам, только профессионализм спецслужб предотвратил взрыв, который мог бы привести к катастрофе.

Смертник, по-видимому, не знал о своей роли. Даже отказываясь от русского имени, они продолжают воевать до конца, — сказал Рогов.

Говоря о возможных мерах возмездия, общественник исключил применение ядерного оружия. По его словам, доктрина допускает его лишь при реальной угрозе поражения России, которой сейчас нет.

Если бы им (Киеву. — NEWS.ru) удалось, наши меры были бы жестче. Ответные удары следуют сразу: удары по Лисичанску и по Одесской области с поражением нефтебазы это подтверждают, — заключил Рогов.

Ранее сообщалось, что силовики предотвратили готовившийся спецслужбами Украины теракт на Крымском мосту. Злоумышленники планировали использовать автомобиль Chevrolet Volt, начиненный взрывчаткой. Машина пересекла российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии. На частном автовозе ее должны были доставить в Краснодарский край.