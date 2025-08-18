Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 14:12

Общественник рассказал, как Россия ответит за Крымский мост

Рогов: Россия уже наносит ответные удары за атаку Киева на Крымский мост

Владимир Рогов Владимир Рогов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия уже предпринимает ответные меры в связи с попыткой теракта на Крымском мосту, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с NEWS.ru. По его словам, только профессионализм спецслужб предотвратил взрыв, который мог бы привести к катастрофе.

Смертник, по-видимому, не знал о своей роли. Даже отказываясь от русского имени, они продолжают воевать до конца, — сказал Рогов.

Говоря о возможных мерах возмездия, общественник исключил применение ядерного оружия. По его словам, доктрина допускает его лишь при реальной угрозе поражения России, которой сейчас нет.

Если бы им (Киеву. — NEWS.ru) удалось, наши меры были бы жестче. Ответные удары следуют сразу: удары по Лисичанску и по Одесской области с поражением нефтебазы это подтверждают, — заключил Рогов.

Ранее сообщалось, что силовики предотвратили готовившийся спецслужбами Украины теракт на Крымском мосту. Злоумышленники планировали использовать автомобиль Chevrolet Volt, начиненный взрывчаткой. Машина пересекла российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии. На частном автовозе ее должны были доставить в Краснодарский край.

Россия
Владимир Рогов
Крымский мост
теракты
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Идеальный крем-суп из свежих лисичек
На Западе предупредили об угрозе Зеленскому на переговорах с Трампом
Во Франции сообщили, что Трамп признал Крым российским
МИД Украины хамски подколол Венгрию остротой о России
Сколько могут списывать с пенсии за долги: как не лишиться части выплат
Киев объявил войну Венгрии? Чем обернется удар по нефтепроводу, последствия
Новый теракт на Крымском мосту: как сорвали планы Киева, что известно
Путин обсудил с союзником переговоры на Аляске
«Станет хуже»: в ГД ответили на мечты ЕС сделать Украину поставщиком оружия
Сапер раскрыл, чем мог обернуться новый теракт на Крымском мосту
Россиянам объяснили принципы действия закона о цифровых платформах
Кладбище оказалось полностью уничтоженным из-за пала сухой травы
Биолог объяснил, когда люди научатся понимать язык кошек и собак
Найдено противоядие от украинских ракет «Фламинго»
Финский хоккейный клуб лишился финансирования из-за игрока КХЛ
Приведший трех студенток к отчислению танец перед храмом попал на видео
Тела еще двух погибших извлекли из-под обломков завода в Рязанской области
«Сравнивали с землей»: Меньшова вспомнила о строгой критике родителей
Цена бензина Аи-92 обновила исторический рекорд
На Украине пожаловались на сокращение срока жизни «Бабы-Яги»
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!
Общество

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.