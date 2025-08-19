В Совфеде оценили попытки европейцев настроить Трампа против России Сенатор Джабаров: у европейцев не получилось настроить Трампа против России

У лидеров европейских стран не получилось настроить президента США Дональда Трампа против России, заявил NEWS.ru сенатор Владимир Джабаров. По его словам, американский лидер — достаточно умный человек, которого непросто переубедить.

Я думаю, Трамп понимает, что они пытаются настроить его против России. Но то, что он вчера при всех прервал встречу и пошел разговаривать с Путиным, дорогого стоит, — сказал Джабаров.

Сенатор выразил мнение, что европейцы нашли слабые струны в характере Трампа, пытаясь сыграть на тщеславии, но американский президент прошел долгий путь и поэтому умеет отделять зерна от плевел. Джабаров резюмировал, что сейчас трудно сделать окончательные выводы.

Ранее депутат ГД Леонид Слуцкий заявил, что Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским сделал два важных акцента, которые стали развитием заложенной на российско-американском саммите в Анкоридже линии на достижение устойчивого мира. Он отметил, что Трамп против членства в НАТО для Киева, а также считает, что «режим тишины» не является необходимым условием для работы над мирным соглашением.