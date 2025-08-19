Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 13:47

Пугачева публично дала Пьехе один важный совет

Пугачева публично посоветовала Пьехе отбросить стресс из-за концертов

Алла Пугачева

Исполнительница Алла Пугачева посоветовала певцу Стасу Пьехе не зацикливаться на негативных мыслях о выступлениях. Артист попросил блогеров в Instagram (деятельность в РФ запрещена) не давать ему советов, однако Примадонна не удержалась от комментария.

Пьеха рассказал, что давно испытывает проблемы со сном. Во время выступления он испытывает сильное эмоциональное возбуждение, которое мешает полноценному отдыху. Пугачева не смогла пройти мимо публикации с артистом и дала ему совет.

Ни о чем не думай, — капсом написала исполнительница.

Ранее заслуженная артистка России Маргарита Суханкина в интервью пожалела Пугачеву, которой сейчас, по ее словам, приходится «скитаться на чужбине». Вместе с тем, Примадонну никто не выгонял из РФ, она сама сделала этот выбор, констатировала исполнительница.

При этом Суханкина считает брак коллеги по цеху с шоуменом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) «коммерческой историей». Она усомнилась, что союз звезд построен на любви. Также заслуженная артистка РФ добавила, что после свадьбы юморист пустился «во все тяжкие».

