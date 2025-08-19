Не поляжет до зимы и не вымерзнет! Чудесный многолетник-злак для сада

Не поляжет до зимы и не вымерзнет! Чудесный многолетник-злак для сада! Молиния голубая (Molinia caerulea) — многолетний злак с удивительной воздушной текстурой, особенно эффектный в осенний период.

Характеристики растения:

Высота: 40–150 см (в зависимости от сорта).

Форма: аккуратный куст с тонкими изящными стеблями.

Цветение: июль — сентябрь.

Соцветия: ажурные метёлки фиолетово-золотистых оттенков.

Популярные сорта:

Moorhexe — компактный (60 см), тёмно-фиолетовые соцветия.

Variegata — с кремово-полосатыми листьями.

Transparent — особенно воздушный, высота 150 см.

Heidebraut — изящные золотистые метёлки.

Преимущества: морозостойкость (до -35 °C, зона 3), осенняя окраска (золотисто-жёлтые тона), устойчивость к полеганию, медленный рост (не требует частого деления).

Особенности выращивания. Место: солнце или полутень. Почва: кислые, влажные грунты (идеально для болотных садов). Обрезка: ранней весной. Важно: особенно хорош в утренние и вечерние часы, когда подсвечивается солнцем. Сохраняет декоративность до зимы.

