19 августа 2025 в 08:30

Не поляжет до зимы и не вымерзнет! Чудесный многолетник-злак для сада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Не поляжет до зимы и не вымерзнет! Чудесный многолетник-злак для сада! Молиния голубая (Molinia caerulea) — многолетний злак с удивительной воздушной текстурой, особенно эффектный в осенний период.

Характеристики растения:

  • Высота: 40–150 см (в зависимости от сорта).
  • Форма: аккуратный куст с тонкими изящными стеблями.
  • Цветение: июль — сентябрь.
  • Соцветия: ажурные метёлки фиолетово-золотистых оттенков.

Популярные сорта:

  • Moorhexe — компактный (60 см), тёмно-фиолетовые соцветия.
  • Variegata — с кремово-полосатыми листьями.
  • Transparent — особенно воздушный, высота 150 см.
  • Heidebraut — изящные золотистые метёлки.

Преимущества: морозостойкость (до -35 °C, зона 3), осенняя окраска (золотисто-жёлтые тона), устойчивость к полеганию, медленный рост (не требует частого деления).

Особенности выращивания. Место: солнце или полутень. Почва: кислые, влажные грунты (идеально для болотных садов). Обрезка: ранней весной. Важно: особенно хорош в утренние и вечерние часы, когда подсвечивается солнцем. Сохраняет декоративность до зимы.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
