Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 06:35

Выдержал -30°C и июльский зной! Многолетник-трудяга для красивого сада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вам нужен цветок, который будет радовать глаз, но не потребует постоянного ухода, это аквилегия «красная башня». Её алые с белым цветы напоминают маленькие фонарики, а резные листья выглядят декоративно даже без соцветий.

Высота растения достигает 60–80 см, а изящные соцветия украшают сад с мая по июль. Аквилегия предпочитает полутень, но хорошо растёт и на солнце, если почва влажная и рыхлая. Растение морозостойкое, неприхотливое и привлекает бабочек и пчёл. Размножается семенами или делением куста.

«Красная башня» идеально подходит для миксбордеров, групповых посадок и срезки. Её ажурная листва сохраняет декоративность даже после цветения. Посадите эту красавицу в саду, и она станет ярким акцентом в любом ландшафте!

Самое приятное: она почти ничего не просит взамен. Не боится морозов и редко болеет. Пчёлы и бабочки обожают её нектар, а вам остаётся только любоваться. Идеальный вариант для тех, кто хочет красивый сад без лишних хлопот!

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит ваш сад цветами-жемчужинками.

многолетники
цветы
дачники
садоводы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российской делегации пришлось платить за авиатопливо наличными на Аляске
Удар по «Азову» и Купянск в окружении: новости СВО на утро 19 августа
Названы витамины и минералы, необходимые мужчинам для зачатия ребенка
В Роскомнадзоре раскрыли, что сразу нужно сделать при звонке от мошенника
В США отреагировали на нежелание Украины признать Донбасс российским
В Брянской области пресекли попытку ВСУ прорваться через границу
В Рязанской области возросло число погибших при взрыве на заводе
Российские военные ликвидировали два отделения «Азова» в ДНР
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 августа: инфографика
Юрист ответил, что грозит владельцам игровой комнаты со щенками мальтипу
Названо число сбитых в России беспилотников ВСУ
В США отказались отправлять оружие Украине бесплатно
«Сложнее договариваться»: депутат о четырехсторонней встрече по Украине
Врач поставила точку в споре о влиянии масла на скорость опьянения
«Целей добился»: в ГД высказались о встрече Трампа с Зеленским
Президент Узбекистана высоко оценил политику Алиева
Готовим закуску «Объедение» из баклажанов: съедят до зимы
Уничтожили взвод ВСУ и обступили Купянск: успехи ВС РФ к утру 19 августа
Названы витамины и минералы, необходимые беременным
Утро в российском регионе началось с атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.