Выдержал -30°C и июльский зной! Многолетник-трудяга для красивого сада

Если вам нужен цветок, который будет радовать глаз, но не потребует постоянного ухода, это аквилегия «красная башня». Её алые с белым цветы напоминают маленькие фонарики, а резные листья выглядят декоративно даже без соцветий.

Высота растения достигает 60–80 см, а изящные соцветия украшают сад с мая по июль. Аквилегия предпочитает полутень, но хорошо растёт и на солнце, если почва влажная и рыхлая. Растение морозостойкое, неприхотливое и привлекает бабочек и пчёл. Размножается семенами или делением куста.

«Красная башня» идеально подходит для миксбордеров, групповых посадок и срезки. Её ажурная листва сохраняет декоративность даже после цветения. Посадите эту красавицу в саду, и она станет ярким акцентом в любом ландшафте!

Самое приятное: она почти ничего не просит взамен. Не боится морозов и редко болеет. Пчёлы и бабочки обожают её нектар, а вам остаётся только любоваться. Идеальный вариант для тех, кто хочет красивый сад без лишних хлопот!

