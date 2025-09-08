Саммит ШОС — 2025
08 сентября 2025 в 09:00

Растет где угодно: в песке, на солнцепеке, у забора! Многолетник-труженик

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лихнис — это настоящая зажигалка сада! Его яркие, словно неоновые огоньки, цветы вспыхивают в начале лета и горят до осени, создавая невероятно жизнерадостное настроение. А сколько имён у этого красавца — горицвет, зорька, мыльнянка! Но главное — его железная выносливость.

Я сею лихнис под зиму, когда земля уже прихвачена первыми морозцами. Просто рассыпаю семена по поверхности, слегка припорашиваю землёй и забываю до весны. Холодная стратификация — то, что нужно семенам для пробуждения. Весной они дружно всходят крепкими, закалёнными росточками, которые не боятся ни возвратных заморозков, ни капризов погоды. Лихнис невероятно вынослив: он зимует без всякого укрытия, растёт даже на бедных почвах и в полутени, а его глубокие корни помогают ему переносить засуху. Он будет год за годом сеяться сам, появляясь в самых живописных уголках сада, и каждую весну дарить вам всё больше этих огненных цветов-огоньков.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

Мария Левицкая
М. Левицкая
