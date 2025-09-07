Саммит ШОС — 2025
Зимует сам и всходит сам — красота без хлопот! Многолетник-боец моего сада

Бальзамин Magenta — это не просто цветок, это настоящий взрыв цвета, который будет освещать ваш сад с начала лета до самых заморозков. Его насыщенные пурпурно-малиновые цветы, усыпающие аккуратный кустик, видны издалека и создают невероятно праздничное настроение. А самое главное — этот красавец обладает железным характером!

Я сею его семена прямо под зиму, когда земля уже схвачена первыми заморозками. Просто рассыпаю по поверхности, слегка припорашиваю землей и оставляю на милость природы. Зимняя стратификация творит чудеса: весной появляются дружные, крепкие всходы, уже полностью адаптированные к нашим условиям и не боящиеся капризов погоды.

Этот многолетник поражает своей выносливостью: он прекрасно зимует без укрытия, устойчив к болезням, растет практически на любой почве и стойко переносит легкую засуху. Он будет неустанно цвести, привлекая бабочек, и требовать взамен лишь минимум внимания. Посадите его однажды — и он станет верным и ярким спутником вашего сада на долгие годы.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

многолетники
цветы
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
