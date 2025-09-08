Российский боксер отказался считать Усика лучшим тяжеловесом в истории

Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Григорий Дрозд в разговоре с NEWS.ru отказался считать Александра Усика лучшим тяжеловесом в истории. Он назвал ряд фамилий, кому бы украинец проиграл.

Усик на сегодня сильнейший тяжеловес, но он не сильнейший за всю историю. Я бы не поставил его в один ряд с Ленноксом Льюисом, Джорджем Форманом, Майком Тайсоном. Я думаю, что на пике он, наверное, проиграл бы всем этим парням. Леннокс Льюис — один из моих самых любимых тяжеловесов. Меня завораживали его движения, мысль, его бокс. Я думаю, Леннокс бы Сашу разбил, и разбил бы сильно. Поэтому не считаю его лучшим за всю историю, но, безусловно, в свое время он просто гений, талантливейший боец. Это, конечно, заслуживает большого уважения с точки зрения спорта, — заявил Дрозд.

20 июля Усик вновь стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Украинский спортсмен нокаутировал британца Даниэля Дюбуа. Победа была завоевана уже в пятом раунде поединка.

Ранее Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Усика пройти новое медицинское обследование и предоставить официальное заключение о состоянии здоровья после появления в Сети видео с его танцами. Спортсмен просил об отсрочке переговоров о защите титула против новозеландца Джозефа Паркера, сославшись на травму спины.