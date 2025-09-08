Саммит ШОС — 2025
08 сентября 2025 в 07:35

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 8 сентября: инфографика

Фото: МО РФ

В ночь на 8 сентября ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили семь дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:05 мск 7 сентября текущего года до 03:00 мск 8 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три над территорией Тульской области, два над территорией Смоленской области, один над территорией Брянской области и один над территорией Рязанской области», — говорится в сообщении.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

БПЛА
атаки
ВСУ
дроны
Россия
