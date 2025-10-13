Биолог дал совет, как отстирать кофейные пятна

Свежее кофейное пятно можно эффективно вывести с помощью газированной минеральной воды, заявил NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин. По его словам, этот метод помогает абсорбировать часть пигмента за счет пузырьков и раствора минеральных веществ.

Как вывести свежее кофейное пятно с одежды? Обильно посолите или залейте газированной водой — это поможет абсорбировать часть пигмента за счет пузырьков и раствора минеральных веществ. Промойте под холодной водой, стараясь не расширять площадь загрязнения. Приготовьте раствор средства для мытья посуды и нашатырного спирта — по одной чайной ложке на стакан теплой воды. Нашатырь создает щелочную среду, эффективно разрушая органические компоненты пятна и помогая эмульгировать жиры. Прополощите и постирайте обычным способом. Для стойких пятен на белой ткани можно предварительно нанести глицерин, — пояснил Опарин.

Ранее эксперт по строительным материалам, основатель и гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев заявил, что устранить плесень в квартире можно с помощью мыльного раствора и уксуса. По его словам, плесень представляет угрозу для человеческого здоровья. Эксперт отметил, что если она не успела широко распространиться, то ее удаление не составит большого труда.