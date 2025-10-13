Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 02:20

Биолог дал совет, как отстирать кофейные пятна

Биолог Опарин: свежее кофейное пятно можно вывести газированной минералкой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Свежее кофейное пятно можно эффективно вывести с помощью газированной минеральной воды, заявил NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин. По его словам, этот метод помогает абсорбировать часть пигмента за счет пузырьков и раствора минеральных веществ.

Как вывести свежее кофейное пятно с одежды? Обильно посолите или залейте газированной водой — это поможет абсорбировать часть пигмента за счет пузырьков и раствора минеральных веществ. Промойте под холодной водой, стараясь не расширять площадь загрязнения. Приготовьте раствор средства для мытья посуды и нашатырного спирта — по одной чайной ложке на стакан теплой воды. Нашатырь создает щелочную среду, эффективно разрушая органические компоненты пятна и помогая эмульгировать жиры. Прополощите и постирайте обычным способом. Для стойких пятен на белой ткани можно предварительно нанести глицерин, — пояснил Опарин.

Ранее эксперт по строительным материалам, основатель и гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев заявил, что устранить плесень в квартире можно с помощью мыльного раствора и уксуса. По его словам, плесень представляет угрозу для человеческого здоровья. Эксперт отметил, что если она не успела широко распространиться, то ее удаление не составит большого труда.

советы
биологи
быт
лайфхаки
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
