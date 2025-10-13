Росавиация сообщила о закрытии аэропорта на юге России

Аэропорт Краснодара (Пашковский) временно прекратил работу, написал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его данным, воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написано в публикации.

Ранее в аэропортах Сочи, Геленджика и Нижнего Новгорода (Стригино) ввели временные ограничения на прибытие и вылеты самолетов. По словам представителя Росавиации, меры обусловлены обеспечением безопасности перелетов.

Также представитель Росавиации заявил, что международный аэропорт Оренбург имени Ю. А. Гагарина временно прекратил обслуживать авиарейсы. Ограничения в авиагавани были введены около 09:25 по московскому времени.

До этого стало известно, что работу приостанавливали аэропорты Сочи и Геленджика. Ограничения были введены вечером около 22:30 мск. Однако уже утром воздушные гавани вновь начали принимать и выпускать самолеты.