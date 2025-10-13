Трамп уверен, что Путин решит конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин может урегулировать конфликт на Украине, передает Белый дом. Лидер Штатов сделал такое заявление журналистам во время полета на Ближний Восток.

Я по-настоящему думаю, что было бы великолепно, если президент Путин уладил бы это, я думаю, он это урегулирует, — сказал глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что импичмент 2019 года против него, также известный как украинский импичмент из-за обвинений в давлении американского лидера на президента Украины Владимира Зеленского, был большей мистификацией, чем Уотергейтский скандал 1972 года, который закончился отставкой тогдашнего главы Белого дома Ричарда Никсона.

До этого знаменитый мастер ужасов Стивен Кинг дал оценку президентству Трампа, назвав его настоящей «историей ужасов». Писатель также поделился своим видением идеального финала для этой «страшной сказки». По его мнению, самым подходящим и удачным концом стал бы импичмент 45-го президента США.

Кроме того, Зеленский рассказывал, что обсудил с Трампом вопросы укрепления противовоздушной обороны ВСУ. По словам украинского лидера, они также затронули тему последствий ударов по энергетической инфраструктуре. Он добавил, что в ходе разговора поздравил коллегу с достижением соглашения по ситуации на Ближнем Востоке.