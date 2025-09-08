Раскрыто решение по делу о помиловании Митволя

Олег Митволь во время заседания Железнодорожного районного суда по делу о хищениях денежных средств при проектировании и строительстве метро в Красноярске 2023 год

Ходатайство о помиловании бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя было отклонено, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов экс-чиновника. По его словам, до конца отбытия наказания Митволю осталось около девяти месяцев.

Со слов Олега Митволя, об отказе администрации президента в помиловании его уведомили через ГУ ФСИН, — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что ФСИН по Московской области не поддержала ходатайство о помиловании Митволя. Экс-чиновник подавал соответствующее заявление в прошлом году. По данным источника в правоохранительных органах, Митволь до сих пор имеет задолженность в 940 млн рублей перед государством.

Митволь осенью 2023 года был приговорен к четырем годам и шести месяцам лишения свободы по делу о хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. Его задержали в июне 2022 года в столичном аэропорту Внуково. По версии следствия, компания чиновника представила городскому транспортному управлению фиктивные документы, что позволило ей похитить выделенные правительством деньги.