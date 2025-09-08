Саммит ШОС — 2025
08 сентября 2025

Москвичам спрогнозировали летнюю погоду в начале недели

Синоптик Тишковец: 8 сентября воздух в Москве прогреется до +24 градусов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Москвичей ждет по-летнему теплая погода в понедельник, 8 сентября, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, которые приводит РИА Новости, воздух в столице прогреется до +24 градусов.

В Москве и по области сохранится солнечная, сухая и по-летнему теплая погода. Температура воздуха составит +21–24 [градуса], <...> что соответствует климатической норме макушки лета, — пояснил он.

Ранее Тишковец сообщил, что в начале сентября в столицу пришло бабье лето. По его словам, жителей ожидает период солнечной погоды.

В свою очередь синоптик Александр Шувалов рассказал, как долго будет длиться бабье лето в Москве. По словам эксперта, теплая погода сохранится до 20-х чисел сентября. Температура поднимется до +23 градусов, погода будет сухой. Он также отметил, что в период с 12 по 13 сентября существует вероятность появления ночных туманов.

Кроме того, Шувалов заявил, что в Подмосковье до второй декады сентября не ожидается дождей, поэтому в регионе будет действовать высокий уровень пожарной опасности. По его словам, в первую очередь это коснется южной части области.

