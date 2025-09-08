Саммит ШОС — 2025
08 сентября 2025 в 07:58

Правоохранители проведут следственные действия с Ивановым по делу о взятках

Следственные действия пройдут с участием экс-замминистра обороны Иванова

На текущей неделе запланированы следственные действия с участием бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова по уголовному делу о получении взяток, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ходом процесса. Подробности предстоящих мероприятий не уточняются.

На неделе запланированы следственные действия с участием Иванова, — указано в сообщении.

Такие действия проводит следователь или дознаватель для сбора доказательств по делу. В их числе допрос или очная ставка.

Ранее стало известно, что следственные органы возбудили новое уголовное дело в отношении Иванова. Речь идет о незаконном хранении оружия.

До этого стало известно, что экс-замминистра обороны обладал обширной коллекцией антикварного оружия, которая, согласно версии Генпрокуратуры, была приобретена на незаконные доходы. Коллекция включала 26 уникальных экспонатов, среди которых находились редкие исторические образцы.

Пресненский суд Москвы подал иск с требованием конфисковать имущество бывшего замминистра обороны в пользу государства. В документе указано, что речь идет о недвижимости и активах, приобретенных на средства, законность происхождения которых не подтверждена.

Тимур Иванов
следствие
действия
расследования
