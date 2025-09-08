Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 07:23

«Уничтожают все»: ВСУ применяют тактику выжженной земли при отступлении

Депутат Юрченко: украинские бойцы активно применяют тактику выжженной земли

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины при отступлении сознательно уничтожают населенные пункты, применяя тактику выжженной земли, заявил депутат Законодательного собрания Запорожской области Сергей Юрченко, участник специальной военной операции. По его словам, такие действия связаны с пониманием, что освобожденные территории навсегда останутся под контролем России, пишет ТАСС.

Юрченко, занимающий также пост заместителя председателя комитета по обороне, подчеркнул, что украинские военные целенаправленно разрушают инфраструктуру при отходе с позиций. Российская армия оказывает помощь мирным жителям освобожденных территорий.

Вооруженные силы Украины практически уничтожают населенные пункты, которые оставляют в ходе отступления. Это связано с тем, что они прекрасно понимают, что российская армия не оставит ни метра освобожденной земли, — указал парламентарий.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что подразделения ВСУ готовы были уничтожить село Карла Маркса в ДНР вместе с мирными жителями, руководствуясь чувством злости за потерю позиций. По его словам, украинские военные пытаются отыграться за свои неудачи на слабых.

уничтожение
ВСУ
тактика
сёла
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Оголтелый милитаризм»: Евросоюз мешает восстановлению мира на Украине
В Госдуме предложили перейти на ежеквартальную индексацию пенсий
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 8 сентября: инфографика
Одного из сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге задержали
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 сентября
«Уничтожают все»: ВСУ применяют тактику выжженной земли при отступлении
Раскрыто решение по делу о помиловании Митволя
В Минобороны раскрыли число уничтоженных над регионами за ночь БПЛА
В ВОЗ бьют тревогу из-за нового вируса с высочайшей смертностью
Известный российский боксер назвал единственный способ «побить» Усика
Житель Хабаровска сядет за 15 лет за запретные действия на кладбище
Наследники появились у композитора Щедрина после его смерти
«Ураган» разнес позиции и живую силу ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 сентября
«Важное место»: под универмагом в британском городе нашли 317 мертвецов
Что можно добавить в кашу на завтрак: лучшие добавки, вкусные и полезные
Нутрициолог раскрыла свойства зеленого чая как допинга для мозга
Российские силы подготовили «почву» для штурма Новоселовки
Долги, хейт из-за лишнего веса, мнение об СВО: где сейчас Витас
Выяснены новые детали в деле о хищении у бойцов СВО в Шереметьево
Известного российского рэпера объявили в розыск на Украине
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой
Общество

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой

Готовим ленивый яблочный штрудель — потрясающий пирог за 15 минут
Общество

Готовим ленивый яблочный штрудель — потрясающий пирог за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.