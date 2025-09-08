Вооруженные силы Украины при отступлении сознательно уничтожают населенные пункты, применяя тактику выжженной земли, заявил депутат Законодательного собрания Запорожской области Сергей Юрченко, участник специальной военной операции. По его словам, такие действия связаны с пониманием, что освобожденные территории навсегда останутся под контролем России, пишет ТАСС.

Юрченко, занимающий также пост заместителя председателя комитета по обороне, подчеркнул, что украинские военные целенаправленно разрушают инфраструктуру при отходе с позиций. Российская армия оказывает помощь мирным жителям освобожденных территорий.

Вооруженные силы Украины практически уничтожают населенные пункты, которые оставляют в ходе отступления. Это связано с тем, что они прекрасно понимают, что российская армия не оставит ни метра освобожденной земли, — указал парламентарий.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что подразделения ВСУ готовы были уничтожить село Карла Маркса в ДНР вместе с мирными жителями, руководствуясь чувством злости за потерю позиций. По его словам, украинские военные пытаются отыграться за свои неудачи на слабых.