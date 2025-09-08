Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 07:14

В ВОЗ бьют тревогу из-за нового вируса с высочайшей смертностью

AP: в Африке обнаружили новый вирус с высокой летальностью и быстрым развитием

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Возникновение в Африке новой ранее неизвестной и крайне опасной болезни вызвало тревогу в ВОЗ, передает Associated Press. Вспышка была установлена в Демократической Республике Конго. По предварительной информации, источником заражения стали летучие мыши, которых съели трое детей, именно с них и началось стремительное распространение инфекции.

Новая вспышка привела к смерти 15 человек из 28 с симптомами заболевания, в том числе четырех медицинских работников. Это 16-я вспышка лихорадки Эбола в Конго. Министр здравоохранения Самуэль-Роджер Камба заявил, что уровень смертности, оцениваемый в 53,6%, свидетельствует о серьезности ситуации, — сказано в материале.

Среди симптомов перечислены внезапная рвота с последующим тяжелым внутренним кровотечением. Смерть может наступить в течение 48 часов с момента появления первых признаков. По словам экспертов, клиническая картина напоминает геморрагическую лихорадку, но речь идет об абсолютно новом патогене.

Ранее сообщалось, что новый патоген, переносчиками которого являются летучие мыши, был выявлен учеными у летучих лисиц, обитающих в Австралии. Ему дали название вирус Солт-Галли. Патоген близок к Nipah и Hendra, подчеркнули ученые. Последние ВОЗ классифицирует как «приоритетные патогены».

Африка
эбола
лихорадки
летучие мыши
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Оголтелый милитаризм»: Евросоюз мешает восстановлению мира на Украине
В Госдуме предложили перейти на ежеквартальную индексацию пенсий
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 8 сентября: инфографика
Одного из сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге задержали
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 сентября
«Уничтожают все»: ВСУ применяют тактику выжженной земли при отступлении
Раскрыто решение по делу о помиловании Митволя
В Минобороны раскрыли число уничтоженных над регионами за ночь БПЛА
В ВОЗ бьют тревогу из-за нового вируса с высочайшей смертностью
Известный российский боксер назвал единственный способ «побить» Усика
Житель Хабаровска сядет за 15 лет за запретные действия на кладбище
Наследники появились у композитора Щедрина после его смерти
«Ураган» разнес позиции и живую силу ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 сентября
«Важное место»: под универмагом в британском городе нашли 317 мертвецов
Что можно добавить в кашу на завтрак: лучшие добавки, вкусные и полезные
Нутрициолог раскрыла свойства зеленого чая как допинга для мозга
Российские силы подготовили «почву» для штурма Новоселовки
Долги, хейт из-за лишнего веса, мнение об СВО: где сейчас Витас
Выяснены новые детали в деле о хищении у бойцов СВО в Шереметьево
Известного российского рэпера объявили в розыск на Украине
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой
Общество

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой

Готовим ленивый яблочный штрудель — потрясающий пирог за 15 минут
Общество

Готовим ленивый яблочный штрудель — потрясающий пирог за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.