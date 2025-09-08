В ВОЗ бьют тревогу из-за нового вируса с высочайшей смертностью AP: в Африке обнаружили новый вирус с высокой летальностью и быстрым развитием

Возникновение в Африке новой ранее неизвестной и крайне опасной болезни вызвало тревогу в ВОЗ, передает Associated Press. Вспышка была установлена в Демократической Республике Конго. По предварительной информации, источником заражения стали летучие мыши, которых съели трое детей, именно с них и началось стремительное распространение инфекции.

Новая вспышка привела к смерти 15 человек из 28 с симптомами заболевания, в том числе четырех медицинских работников. Это 16-я вспышка лихорадки Эбола в Конго. Министр здравоохранения Самуэль-Роджер Камба заявил, что уровень смертности, оцениваемый в 53,6%, свидетельствует о серьезности ситуации, — сказано в материале.

Среди симптомов перечислены внезапная рвота с последующим тяжелым внутренним кровотечением. Смерть может наступить в течение 48 часов с момента появления первых признаков. По словам экспертов, клиническая картина напоминает геморрагическую лихорадку, но речь идет об абсолютно новом патогене.

Ранее сообщалось, что новый патоген, переносчиками которого являются летучие мыши, был выявлен учеными у летучих лисиц, обитающих в Австралии. Ему дали название вирус Солт-Галли. Патоген близок к Nipah и Hendra, подчеркнули ученые. Последние ВОЗ классифицирует как «приоритетные патогены».