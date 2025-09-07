Ученые выявили «приоритетный» вирус у летучих мышей

Новый патоген, переносчиками которого являются летучие мыши, был выявлен учеными у летучих лисиц, обитающих в Австралии, передает The Telegraph. По данным газеты, ему дали название вирус Солт-Галли. Патоген близок к Nipah и Hendra, подчеркнули ученые. Последние ВОЗ классифицирует как «приоритетные патогены».

В материале сказано, что сейчас нет никаких признаков того, что Солт-Галли опасен для людей. В частности, специалисты из австралийского Национального научного агентства пока не знают, как будет развиваться обстановка в будущем и не приведет ли вирус к вспышкам заболеваний.

Ранее сообщалось, что ученые разработали первую в России тест-систему, которая может выявлять сразу 25 различных вирусов. Набор реагентов позволяет одновременно определять все возбудители ОРВИ, в том числе энтеровирусы, аденовирусы и риновирусы, а также вирусы гриппа и COVID-19.

Тем временем китайские медики выявили 225 новых случаев заражения вирусом чикунгунья в южной провинции Гуандун за последнюю неделю. Все заболевшие переносят болезнь в легкой форме. Большинство заболевших выявлены в Фошане. Также случаи зафиксированы в Гуанчжоу и Шэньчжэне.