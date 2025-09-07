Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 07:08

Ученые выявили «приоритетный» вирус у летучих мышей

Telegraph: в Австралии ученые обнаружили у летучих мышей новый вирус Солт-Галли

Новый патоген, переносчиками которого являются летучие мыши, был выявлен учеными у летучих лисиц, обитающих в Австралии, передает The Telegraph. По данным газеты, ему дали название вирус Солт-Галли. Патоген близок к Nipah и Hendra, подчеркнули ученые. Последние ВОЗ классифицирует как «приоритетные патогены».

В материале сказано, что сейчас нет никаких признаков того, что Солт-Галли опасен для людей. В частности, специалисты из австралийского Национального научного агентства пока не знают, как будет развиваться обстановка в будущем и не приведет ли вирус к вспышкам заболеваний.

Ранее сообщалось, что ученые разработали первую в России тест-систему, которая может выявлять сразу 25 различных вирусов. Набор реагентов позволяет одновременно определять все возбудители ОРВИ, в том числе энтеровирусы, аденовирусы и риновирусы, а также вирусы гриппа и COVID-19.

Тем временем китайские медики выявили 225 новых случаев заражения вирусом чикунгунья в южной провинции Гуандун за последнюю неделю. Все заболевшие переносят болезнь в легкой форме. Большинство заболевших выявлены в Фошане. Также случаи зафиксированы в Гуанчжоу и Шэньчжэне.

ученые
вирусы
Австралия
летучие мыши
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ перебросили на одно из направлений подготовленный США спецназ
Названа страна для наиболее бюджетного отдыха на Новый год
Кадыров назвал ключевое условие, при котором возможен мир на Украине
«Опять будет жаловаться»: предупреждение Путина испугало Зеленского
США и Британии предрекли незавидную судьбу позднего СССР
Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Мощный пожар на Майдане в Киеве попал на видео
Мощный пожар начался на Майдане в Киеве
Вертолет Robinson R66 рухнул в американском штате Миннесота
Названо число подразделений латиноамериканских наемников в рядах ВСУ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 7 сентября
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 сентября: инфографика
Почти 70 дронов сбили за ночь над Россией
Индия задумалась о ненадежности США из-за двух факторов
Глава РФПИ раскрыл, что приближает мир на Украине
Аферисты «добрались» до сведений об образовании в «Госуслугах»
Ученые выявили «приоритетный» вирус у летучих мышей
Песков раскрыл, как мир относится к переговорам Путина и Трампа
Бабье лето или дикий холод? Погода в Москве и Питере 8–14 сентября
Юрист рассказал, как возместить ущерб после атаки дронов
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.