Пленный солдат ВСУ рассказал, кого хотел бы отправить в бой Солдат ВСУ Костышак заявил, что отправил бы в бой мажоров из Киева

На линию боевого соприкосновения следует отправить всех, кому вольготно живется в Киеве, заявил пленный военнослужащий ВСУ Евгений Костышак. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский и правительство обеспечили себе хорошую жизнь, для страны и народа они ничего делать не хотят, сообщает РИА Новости.

Я на выходных приехал в сторону Крещатика. Из метро выхожу — смотрю, два парня идут в обнимочку так, за ручку (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) <…> И это уже неудивительно. Для Киева это уже престижно. Воевать за этих мажорчиков, что ходят по Киеву? <…> За них воевать? Я не собирался, но благодаря ТЦК я оказался в такой ситуации. Я бы их всех на войну отправил, всех, — сказал Костышак.

Ранее возглавивший российскую переговорную группу в Стамбуле помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина при обмене согласилась принять только двух пленных солдат из ранее опубликованного списка из 1000 военнослужащих. Он с иронией предположил, что причиной тому является страх Киева.

До этого источник в военно-дипломатических кругах сообщил, что Украина отказалась включать в списки на обмен около тысячи военнопленных, в числе которых нет ни одного офицера. По его словам, большинство из них составляют солдаты и матросы. При этом более 140 человек являются мобилизованными.