Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 07:58

Россиян предупредили об опасности покупки банковских карт с балансом

Роскачество: продажа банковских карт с балансом является мошенничеством

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажа банковских карт с балансом всегда является мошенничеством, сообщили в Роскачестве. Там уточнили, что при таком сценарии граждане гарантированно либо столкнутся с обманом, либо с правовыми проблемами, вплоть до уголовной ответственности, передает ТАСС.

Предложения о покупке карт с балансом — это всегда мошенничество. Реальная цена таких «выгодных» сделок — потеря денег и уголовная ответственность, — говорится в сообщении.

В Роскачестве добавили, что легальные финансовые инструменты никогда не предполагают клиентам доход без риска и усилий. При этом карты с положительным балансом в основном можно найти на онлайн-барахолках и в различных Telegram-каналах. При этом мошенники нередко предлагают купить карту с 10 тысячами рублей на балансе всего за две тысячи рублей.

Ранее в Центре цифровой экспертизы Роскачества посоветовали придумать сложный пароль и подключить двухфакторную аутентификацию, чтобы мошенники не смогли взломать аккаунт на «Госуслугах». В первом случае речь идет о комбинации из букв разных регистров, цифр и специальных символов.

Роскачество
мошенники
банки
банковские карты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Перебои с электричеством начались в российской регионе после атаки ВСУ
Более 530 машин стоят в очереди перед Крымским мостом
Семья купила склад и нашла в нем чемоданы с останками детей
Посольство раскрыло, есть ли россияне среди пострадавших на Бали
Дети избили до смерти трехметрового питона
Подравшийся в московском кафе футболист Смолов пойдет под суд
Популярный курорт «смывают» проливные дожди
«Горжусь»: Дуров высказался о Telegram и протестах во Франции
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 10 сентября, букет аллергенов
Бойцы после успешного рывка в Купянске заняли важный для ВСУ участок трассы
Стало известно отношение россиян к единой форме для уроков физкультуры
Крах ВСУ под Сумами, удар БПЛА по интернату: новости СВО к утру 10 сентября
Каллас озвучила почти пустому залу сумму трат ЕС на Украину
Россиян предупредили об опасности покупки банковских карт с балансом
Роналду повысил свои шансы на покорение снайперского рекорда в футболе
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 сентября: инфографика
Больше сотни украинских дронов пытались ночью атаковать Россию
Поджог опоры ЛЭП обесточил около 25 тыс. домов в Германии
Молдавская сборная по футболу потерпела крупнейшее поражение в истории
Беспилотники ВСУ попытались подобраться к российскому городу с моря
Дальше
Самое популярное
Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!
Общество

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября
Россия

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.