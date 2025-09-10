Россиян предупредили об опасности покупки банковских карт с балансом

Продажа банковских карт с балансом всегда является мошенничеством, сообщили в Роскачестве. Там уточнили, что при таком сценарии граждане гарантированно либо столкнутся с обманом, либо с правовыми проблемами, вплоть до уголовной ответственности, передает ТАСС.

Предложения о покупке карт с балансом — это всегда мошенничество. Реальная цена таких «выгодных» сделок — потеря денег и уголовная ответственность, — говорится в сообщении.

В Роскачестве добавили, что легальные финансовые инструменты никогда не предполагают клиентам доход без риска и усилий. При этом карты с положительным балансом в основном можно найти на онлайн-барахолках и в различных Telegram-каналах. При этом мошенники нередко предлагают купить карту с 10 тысячами рублей на балансе всего за две тысячи рублей.

Ранее в Центре цифровой экспертизы Роскачества посоветовали придумать сложный пароль и подключить двухфакторную аутентификацию, чтобы мошенники не смогли взломать аккаунт на «Госуслугах». В первом случае речь идет о комбинации из букв разных регистров, цифр и специальных символов.