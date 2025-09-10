«Горжусь»: Дуров высказался о Telegram и протестах во Франции

Российский бизнесмен и сооснователь Telegram Павел Дуров на своей странице в социальной сети Х поддержал митинги во Франции, проходящие на фоне смены премьер-министра. По словам предпринимателя, он гордится тем, что мессенджер стал инструментом протестов. Дуров отметил, что жители Франции наносят ответный удар после «восьми лет забвения».

Горжусь, что Telegram стал инструментом протестов во Франции против провалившейся политики [президента Франции Эммануэля] Макрона. После восьми лет забвения французы устали от пустого пиара и позерства со стороны властей — и теперь наносят ответный удар, — сказал он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул на должность нового премьер-министра республики Себастьена Лекорню, после того как в отставку ушел кабинет Франсуа Байру. Политик занимает пост министра обороны с 2022 года.

До этого французский политик Аурелиен Таше заявил, что партия «Непокоренная Франция» (La France insoumise, LFI) предложит процедуру импичмента Макрона. По его словам, политика действующего лидера «отвергается» большинством граждан.