Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 10 сентября, букет аллергенов

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 10 сентября, букет аллергенов

Бабье лето в столице продолжается, но приносит с собой не только тепло, но и повышение активности определенных аллергенов. За уровнем пыльцы сегодня следите в нашем прогнозе.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Погода в Москве в среду, 10 сентября, по-прежнему радует бабьим летом. Температура днем достигнет +21°C. Осадков не ожидается. Утро может быть облачным, но уже к второй половине дня небо очистится, будет солнечно. Разумеется, такая теплая и сухая погода тоже влияет на то, какой уровень пыльцы ожидается в воздухе.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 10 сентября

Локальная аллергенная обстановка остается спокойной по растениям, но обостряется по плесени.

Плесневые грибы. Концентрация альтернарии и кладоспориума повысилась до высокого уровня (около 1000 единиц), что является основной угрозой дня для аллергиков и астматиков.

Амброзия. Продолжается риск заносов из других регионов, но локально уровень ее пыльцы сейчас остается низким.

Злаки и полынь. Их пыльца практически исчезла из атмосферы, уровень стабильно низкий (около 1 единицы).

10 сентября ждем высокую активность спор плесени. Аллергикам, чувствительным к ним, стоит быть особенно осторожными: избегать контакта с влажной листвой, гниющей растительностью и проводить влажную уборку дома. Несмотря на прекрасную погоду, прогулки в парках могут быть сопряжены с риском.