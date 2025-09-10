«Могут имитировать»: политолог о запуске ФРГ заводов дронов на Украине

Германия может организовать коррупционные схемы для хищения средств под видом запуска завода по производству дронов на Украине, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Он отметил, что публичное заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о проекте свидетельствует о его нечестных намерениях.

Это опять какие-то коррупционные схемы. В ФРГ берут и якобы организуют производство [дронов на Украине]. Мы уничтожаем, а они говорят, что там был построен целый завод, хотя на самом деле они вбили всего две сваи. Оформляют целый завод, кладут деньги. Писториус эти вещи произносит публично. Если бы на самом деле они что-то делали, то они бы действовали тайно и молчали бы об этом. Когда они раскручивают это, значит, там точно заложена так называемая коррупционная маржа, — пояснил Перенджиев.

Он добавил, что реального строительства полноценных производственных мощностей на Украине не будет, так как западные спонсоры осознают высокий риск быстрого уничтожения. Вместо этого, по словам политолога, в рамках проекта возможны инсценировки и махинации для последующего незаконного обогащения ответственных лиц.

[В рамках инсценировки строительства на Украине ФРГ] может что-то имитировать, где-то закладывать, но потом оформить так, что был уничтожен целый завод. Но мы две сваи взрывать не будем, это понятно. Значит, они могут сами взорвать и списать это на обстрел Россией. Это же проще простого сделать. Конечно, [мы не увидим новых действующих производств на Украине]. Зачем же они будут вкладывать огромные деньги, если мы это все уничтожим? Нет смысла. А вот получить коррупционную составляющую, то есть нажиться на этом всем, почему бы и нет, — подытожил Перенджиев.

Ранее сообщалось, что Германия передала Украине первые пусковые установки двух зенитно-ракетных комплексов Patriot. Как уточнил Писториус, Берлин пообещал поставить их Киеву. Он также добавил, что Германия заключила с украинскими оружейными компаниями контракты на общую сумму €300 млн.